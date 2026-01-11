Heißes WM-Gerücht um Thierry Henry (48)

Die französische Fußball-Legende soll das Land bei der Weltmeisterschaft betreuen.

Als Spieler war Thierry Henry absolute Weltklasse, als Trainer konnte der inzwischen 48-Jährige aber noch nicht brillieren. Bei Monaco und Montreal scheiterte der Franzose innerhalb kürzester Zeit, mit der Olympia-Auswahl konnte Henry 2024 aber immerhin die Silbermedaille holen. Nun könnte sich eine neue Chance auftun.

Heißes Gerücht

Medienberichten zufolge ist Henry bei Tunesien im Gespräch. Der WM-Teilnehmer trennte sich nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup von Sami Trabelsi und sucht nun nach einem namhaften neuen Trainer für die Weltmeisterschaft. Neben Henry soll auch Patrick Vieira einer der Kandidaten sein.

Henry und Vieira waren lange Zeit Teamkollegen bei Arsenal © Getty

Konkrete Gespräche soll es aber noch nicht gegeben haben. Tunesien trifft bei der WM in der Gruppe E auf die Niederlande, Japan sowie den Sieger des UEFA Playoff B. Dies kann die Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien sein.