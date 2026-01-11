Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Schon im Winter

Transfer-Krimi: DIESER Klub will David Alaba

11.01.26, 07:42
Teilen

ÖFB-Kapitän David Alaba könnte Real Madrid schon im Winter verlassen. 

Läppische 145 Minuten stand David Alaba bisher in dieser Saison für Real Madrid auf dem Platz. Damit ist für alle Beteiligten klar: Die Zeit des ÖFB-Kapitäns bei den Königlichen geht zu Ende – nur der Zeitpunkt ist noch nicht fix.

Wüste oder doch Amerika?

Alabas Vertrag läuft im Sommer aus, der spanische Rekordmeister würde den Top-Verdiener (rund 22 Millionen Euro) aber gerne bereits im Winter abgeben. Dabei soll es einige Interessenten geben. Wie berichtet, verhandelt  Alabas Berater Pini Zahavi in Saudi-Arabien  über einen möglichen Mega-Deal. Der erste Ansprechpartner soll dabei Al-Ittihad sein.

Unterdessen berichten spanische Medien über Interesse aus den USA. Charlotte FC soll bereits ein Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben haben, nun steigt auch New York City FC in den Transfer-Krimi ein. Der MLS-Klub will den ÖFB-Kapitän wenige Monate vor der WM in den USA in den Big Apple lotsen. In Nordamerika könnte der 33-Jährige wichtige Spielpraxis vor der Weltmeisterschaft sammeln. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden