Transfer-Krimi: DIESER Klub will David Alaba

ÖFB-Kapitän David Alaba könnte Real Madrid schon im Winter verlassen.

Läppische 145 Minuten stand David Alaba bisher in dieser Saison für Real Madrid auf dem Platz. Damit ist für alle Beteiligten klar: Die Zeit des ÖFB-Kapitäns bei den Königlichen geht zu Ende – nur der Zeitpunkt ist noch nicht fix.

Wüste oder doch Amerika?

Alabas Vertrag läuft im Sommer aus, der spanische Rekordmeister würde den Top-Verdiener (rund 22 Millionen Euro) aber gerne bereits im Winter abgeben. Dabei soll es einige Interessenten geben. Wie berichtet, verhandelt Alabas Berater Pini Zahavi in Saudi-Arabien über einen möglichen Mega-Deal. Der erste Ansprechpartner soll dabei Al-Ittihad sein.

Unterdessen berichten spanische Medien über Interesse aus den USA. Charlotte FC soll bereits ein Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben haben, nun steigt auch New York City FC in den Transfer-Krimi ein. Der MLS-Klub will den ÖFB-Kapitän wenige Monate vor der WM in den USA in den Big Apple lotsen. In Nordamerika könnte der 33-Jährige wichtige Spielpraxis vor der Weltmeisterschaft sammeln. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.