Entscheidung um David Alaba (33) ist gefallen

Wenige Stunden vor dem spanischen Supercup-Halbfinale gegen Atlético Madrid (20 Uhr) platzt die Transfer-Bombe um unseren ÖFB-Star.

Jetzt ist es fix: Die letzten Monate von David Alaba beim spanischen Rekordmeister laufen! Die Königlichen spielen heute in Dschidda (Saudi Arabien) das Duell gegen den Madrider Stadtrivalen Atletico um den Einzug in das Super-Cup-Endspiel, wo bereits der FC Barcelona (5:0 gegen Bilbao) wartet.

Dieser Klub will Alaba

Wie „The Athletic“ berichtet, verhandelt Alabas Berater Pini Zahavi ausgerechnet in Saudi-Arabien über einen möglichen Mega-Deal. So viel sickerte durch: Alaba wird in der Wüste ähnlich wie bei Real, wo er ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro hat, voll abcashen. Der erste Ansprechpartner: Der Klub von Ex-Real-Kollege Karim Benzema, Al-Ittihad.

Nur 18 Spiele

Schon im vergangenen Sommer wollte Real den Österreicher ziehen lassen – doch Alaba bestand darauf, seinen Vertrag zu erfüllen. Er hoffte sogar auf eine Verlängerung. Vergeblich! Der Grund für Reals Umdenken: hohes Gehalt, wenig Einsätze. Seit seiner schweren Knieverletzung kam Alaba nur auf 18 Spiele, zuletzt stoppte ihn auch noch eine Wadenverletzung. In dieser Saison steht er bei Real bei mickrigen zwei Einsätzen – im Nationalteam sind es vier.