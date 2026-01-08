Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
Entscheidung um David Alaba (33) ist gefallen
© Getty

Transfer-Hammer

Entscheidung um David Alaba (33) ist gefallen

08.01.26, 10:37
Teilen

Wenige Stunden vor dem spanischen Supercup-Halbfinale gegen Atlético Madrid (20 Uhr) platzt die Transfer-Bombe um unseren ÖFB-Star. 

Jetzt ist es fix: Die letzten Monate von David Alaba beim spanischen Rekordmeister laufen!  Die Königlichen spielen heute in Dschidda (Saudi Arabien) das Duell gegen den Madrider Stadtrivalen Atletico um den Einzug in das Super-Cup-Endspiel, wo bereits der FC Barcelona (5:0 gegen Bilbao) wartet.  

Dieser Klub will Alaba

Wie „The Athletic“ berichtet, verhandelt Alabas Berater Pini Zahavi ausgerechnet in Saudi-Arabien über einen möglichen Mega-Deal. So viel sickerte durch: Alaba wird in der Wüste ähnlich wie bei Real, wo er ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro hat, voll abcashen. Der erste Ansprechpartner: Der Klub von Ex-Real-Kollege Karim Benzema, Al-Ittihad. 

Nur 18 Spiele

Schon im vergangenen Sommer wollte Real den Österreicher ziehen lassen – doch Alaba bestand darauf, seinen Vertrag zu erfüllen. Er hoffte sogar auf eine Verlängerung. Vergeblich! Der Grund für Reals Umdenken: hohes Gehalt, wenig Einsätze. Seit seiner schweren Knieverletzung kam Alaba nur auf 18 Spiele, zuletzt stoppte ihn auch noch eine Wadenverletzung. In dieser Saison steht er bei Real bei mickrigen zwei Einsätzen – im Nationalteam sind es vier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden