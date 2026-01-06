Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
David Alaba
© Getty

Ohne Mbappe

Real Madrid mit Alaba zum Supercup

06.01.26, 21:08
Teilen

Real Madrid muss auch im spanischen Fußball-Supercup auf Kylian Mbappe verzichten.  

Der französische Stürmerstar erholt sich aktuell von einer Knieverletzung und macht deshalb die Reise nach Saudi-Arabien nicht mit. Sehr wohl im Flieger dabei ist ÖFB-Star David Alaba, der aber seit 19. Oktober 2025 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat und in den Planungen von Trainer Xabi Alonso kaum eine Rolle spielt. Die "Königlichen" treffen am Donnerstag im Semifinale auf Atletico Madrid.

Bereits am Mittwoch matchen sich ebenfalls in Jeddah der FC Barcelona und Athletic Bilbao. Das Endspiel geht am Sonntag über die Bühne. Alle Partien (jeweils 20.00 Uhr) werden auf Puls 4 übertragen. Vergangenes Jahr zog Real im Finale gegen Barca mit 2:5 den Kürzeren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden