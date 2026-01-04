Alles zu oe24VIP
Spanier melden neuen Alaba-Knall bei Real
ÖFB-Kapitän

Spanier melden neuen Alaba-Knall bei Real

04.01.26, 17:00
Der spanische Rekordmeister drängt auf eine Entscheidung. 

David Alabas Zeit bei Real Madrid neigt sich seinem Ende zu. Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus, die Chancen auf eine Verlängerung sind schwindend gering.

Bisher ist man davon ausgegangen, dass Alaba seinen Vertrag trotz weniger Einsatzminuten erfüllen wird und dann als verdienter Spieler würdig im Juni verabschiedet wird. Das spanische Portal „fichajes.net“ berichtet nun allerdings, dass Real auf einen Verkauf im Winter drängt.

Wechsel schon im Winter?

Die Königlichen arbeiten demnach aktiv daran, für Alaba bereits im Jänner einen neuen Verein zu finden. Ein Verkauf des Österreichers würde eine sofortige Entlastung der Gehaltskosten mit sich bringen und Real neue Spielertransfers ermöglichen. Zur Erinnerung: Alaba gehört noch immer zu den Top-Verdienern bei Real.

Der ÖFB-Kapitän könnte Madrid praktisch ablösefrei bereits in den kommenden Wochen verlassen, falls sich ein geeigneter Verein findet. Bisher sollen bereits Charlotte FC und Galatasaray Istanbul Interesse bekundet haben.

Alaba selbst hat bisher stets betont, seinen Vertrag in Madrid erfüllen zu wollen. Vor der WM braucht der 33-Jährige aber dringend Spielpraxis, die ihm bei Real wohl verwehrt wird. Die nächsten Wochen werden jedenfalls spannend werden.

