Der Super-Clasico um ersten Titel der Saison

FC Barcelona und Real Madrid treffen sich am Sonntag im Finale um den Titel des spanischen Supercups.

Die spanische Supercopa geht nun also in ihre Krönung. Im Halbfinale waren Barcelona (5:0 vs. Bilbao) und Real Madrid (2:1 vs. Atletico) siegreich. Nun treffen sich die beiden am Sonntag (20 Uhr/Puls4 Stream) zum Finale. Bei Temperaturen um die 26 Grad geht es in Dschidda (Saudi-Arabien) um den ersten Titel der spanischen Saison, wie im Clasico üblich aber auch um Prestige.

Barca und Real Madrid tanzen in Topform an

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein, denn beide Giganten befinden sich mitten in einer Sieges-Serie. Die Katalanen haben letztmals Ende November (0:3 vs. Chelsea) verloren, seitdem gab es neun Siege am Stück, die letzten fünf sogar ohne Gegentor. Lamine Yamal und Co. fliegen auf einem Hoch. Doch auch die Königlichen haben ihre Krise abgeschüttelt und sind immerhin seit Mitte Dezember, und somit fünf Spiele, nur am Gewinnen. Und das, obwohl Kylian Mbappe zuletzt fehlte, David Alaba ist zumindest auf der Bank.

Blaugrana hatte die Nase zuletzt vorne

Das letzte Clasico in LaLiga ging mit 2:1 an Real, die letzten beiden Finals holte sich aber Barca, 3:2 n.V. in der Copa del Rey und ein sattes 5:2 in der Supercopa letztes Jahr.