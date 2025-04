Preis-Schock am Urfahranermarkt: Familien schlagen Alarm

Auch das Traumwetter am Wochenende konnte die Besucher nicht anlocken.

Trotz schönstem Wetter am Wochenende blieben viele Fahrgeschäfte am Urfahranermarkt erschreckend leer. Eine Umfrage in den sozialen Netzwerken zeigt eine klare Richtung – die Reaktionen der Eltern ließen nicht lange auf sich warten: "Viel zu teuer", lautet der einhellige Tenor. Zahlreiche Besucher berichten, dass einzelne Fahrten zwischen vier und acht Euro kosten, manche Attraktionen hätten die 10-Euro-Grenze sogar überschritten. "Das ist einfach unleistbar geworden", heißt es.

© Mike Wolf ×

Auch die Preise für Speisen und Getränke sorgen für Ärger: Fast 18 Euro für zwei Portionen Bratwurst und eine Limonade. Viele Familien können sich einen Nachmittag am Urfix kaum noch leisten. "Mit zwei Kindern wird der Marktbesuch zum Luxus", "Mal eben ein Besuch am Urfix ist nicht drin, 100 Euro sind so schnell verbraucht", so weiterere Kommentare. Angesichts dieser Preisexplosion befürchten viele, dass ein neuer Besucherrekord in weite Ferne rückt.