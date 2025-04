Rafael Fingerlos wird Musik-Chef der Salzkammergut Festwochen

Übernimmt mit Jahresende - AUDIO

Gmunden. Rafael Fingerlos wird neuer künstlerischer Leiter der Sparte Musik der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Der Bariton löst mit Jahresende Christian Hieke ab, der auf eigenen Wunsch aus seiner Funktion ausscheiden wird, wie die Festwochen am Freitag mitteilten.

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden hätten in den vergangenen Jahren eine weit über die Region hinaus beachtete Entwicklung gemacht, streute Fingerlos seinem Vorgänger Rosen. Wie er seine Aufgabe anlegen will, sei von einem Zitat von Franz Schubert inspiriert, der einmal gesagt habe, er hasse nichts so sehr wie Einseitigkeit. "Ich kann versprechen, dass die Salzkammergut Festwochen Gmunden auch in Zukunft vieles sein werden, aber nie einseitig", so Fingerlos.