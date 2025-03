Rattenbefall im Restaurant B34 in Rohrbach-Berg: Lokal vorübergehend geschlossen

Der Bürgermeister vermutet, dass die Tiere aus einer benachbarten Brandruine eingewandert sind.

Rohrbach. Im Restaurant B34 in Rohrbach-Berg wurde kürzlich Rattenkot gefunden, was auf einen Schädlingsbefall hindeutete. Daraufhin wurde das Lokal vorübergehend geschlossen. Schädlingsbekämpfer wurden umgehend eingeschaltet und untersuchen das Gebäude. Der Bürgermeister von Rohrbach-Berg vermutet, dass die Tiere aus einer benachbarten Brandruine eingewandert sein könnten, da dort umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten stattfanden. Es gibt jedoch keine Hinweise auf eine größere Rattenplage in der Stadt. Die Lebensmittelaufsicht hatte das Restaurant zuletzt 2024 geprüft, ohne Beanstandungen.