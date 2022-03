× Anschlag auf Öl-Fabrik nahe Formel 1-Strecke

Jemenitische Rebellen haben während des Trainings zum Großen Preis von Saudi-Arabien eine Öl-Fabrik in Jeddah angegriffen.

Die Formel 1 in Saudi-Arabien – ein Sport im Spannungsfeld zwischen Moral und Millionen. Zusätzlich zur Kritik an der verheerenden Menschenrechssituation im Wüsten-Staat (unlängst 81 Hinrichtungen binnen eines einzigen Tages!) rückte im Vorfeld des Grand Prix auch Saudi Arabiens Militärintervention im Jemen in den Vordergrund. Am Freitag kam es offenbar zum wiederholten Male zu einem Gegenangriff der jemenitischen Huthi-Rebellen. Und zwar in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke in Jeddah, wie eine riesige Rauchwolke dokumentierte. Medienberichten zufolge wurden Gebäude des Öl-Giganten Aramco zerstört.

© APA / AFP / Andrej Isakovic ×

Nach Informationen der "Bild" wurde der Betrieb an der Rennstrecke wurde vorerst nicht ausgesetzt. Nach dem ersten Training der Formel-1-Piloten fuhren wie geplant die Formel-2-Autos auf die Strecke.

Ob die Formel 1 auch in den nächsten Stunden den normalen Betrieb aufrechterhält, ist offen. Die Bosse der Königsklasse des Motorsports beobachten die Situation genau. Laut der englischen „The Sun“ könnte allerdings das Rennen am Sonntag ausfallen. Grund: Sorge, dass es zu weiteren Anschlägen kommen könnte.

Rauchwolken über Jeddah! Möglicherweise wurde die Anlage von Aramco von einer Drohne angegriffen. Genauere Informationen gibt es aktuell nicht. Selbstverständlich halten wir euch auf dem Laufenden.#SkyF1 #F1 #Formel1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/TwkrV8v6RE — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) March 25, 2022

Angriffe auf Öl-Anlagen

Erst vor wenigen Tagen kam es zu Angriffen auf Öl-Anlagen und andere Einrichtungen in Saudi-Arabien. Das Königreich warnt vor Engpässen auf dem internationalen Ölmarkt. Irans Waffenlieferungen an die Huthis und deren Angriffe hätten "gravierende Folgen" für die saudische Ölproduktion und die Fähigkeit des Königreiches, seinen Verpflichtungen nachzukommen, hieß es am Montag aus dem Außenministerium in Riad.

Saudi-Arabien zählt zu den größten Exporteuren von Rohöl weltweit. Die Huthis erklärten, einen "breit angelegten Militäreinsatz" gegen "wichtige Ziele" ausgeführt zu haben.

Der seit sieben Jahren andauernde Krieg im Jemen gilt als Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien. Während der Iran die schiitischen Huthi-Rebellen unterstützt, führt Saudi-Arabien eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten im Kampf gegen diese Aufständischen an.