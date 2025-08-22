Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mobile Ställe für Hühnerhaltung werden gezeigt
© Rieder Messe

Ab 4. September

Rieder Messe: Wo Tradition auf Smart Farming trifft

22.08.25, 10:58
Teilen

Nach Maul- und Klauenseuche heuer Tierarena wieder als Besuchermagnet. 

Ried. Von 4. Bis 7. September ist es wieder soweit – die Rieder Messe öffnet ihre Tore und lädt zu vier spannenden, informativen und erlebnisreichen Tagen ein. Geboten wird ein breites Spektrum an Themen, darunter Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tierhaltung. Mehr als 500 Aussteller präsentieren auf 140.000 m² ihre Produkte und Dienstleistungen. 

"Die Rieder Messe ist ein unverzichtbarer Treffpunkt für unsere bäuerlichen Familienbetriebe. Sie bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Tierhaltung, Pflanzenbau und Digitalisierung, sondern auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit Expertinnen und Experten", sagt Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Franz Waldenberger. 

Gerade nach den schwierigen Vorzeichen im Frühjahr – Stichwort Maul- und Klauenseuche – freuen sich die Aussteller, ein umfangreiches Programm präsentieren zu dürfen. Alle Tiere kommen aus gesunden Herden und werden vor der Ausstellung umfangreich untersucht. Somit steht den erfolgreichen Tierschauen auch in diesem Jahr nichts im Weg. In Summer werden über 100 Zuchtrinder aller Rassen aus Oberösterreich und dem angrenzenden Flachgau zu sehen sein.

In der Backstube zeigen Seminarbäuerinnen ihr Lebensmittelhandwerk. Frisch aus dem Ofen gibt es Kostproben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden