Rieder Messe: Wo Tradition auf Smart Farming trifft

Nach Maul- und Klauenseuche heuer Tierarena wieder als Besuchermagnet.

Ried. Von 4. Bis 7. September ist es wieder soweit – die Rieder Messe öffnet ihre Tore und lädt zu vier spannenden, informativen und erlebnisreichen Tagen ein. Geboten wird ein breites Spektrum an Themen, darunter Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tierhaltung. Mehr als 500 Aussteller präsentieren auf 140.000 m² ihre Produkte und Dienstleistungen.

"Die Rieder Messe ist ein unverzichtbarer Treffpunkt für unsere bäuerlichen Familienbetriebe. Sie bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Tierhaltung, Pflanzenbau und Digitalisierung, sondern auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit Expertinnen und Experten", sagt Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Franz Waldenberger.

Gerade nach den schwierigen Vorzeichen im Frühjahr – Stichwort Maul- und Klauenseuche – freuen sich die Aussteller, ein umfangreiches Programm präsentieren zu dürfen. Alle Tiere kommen aus gesunden Herden und werden vor der Ausstellung umfangreich untersucht. Somit steht den erfolgreichen Tierschauen auch in diesem Jahr nichts im Weg. In Summer werden über 100 Zuchtrinder aller Rassen aus Oberösterreich und dem angrenzenden Flachgau zu sehen sein.

In der Backstube zeigen Seminarbäuerinnen ihr Lebensmittelhandwerk. Frisch aus dem Ofen gibt es Kostproben.