Rosenbauer steigert Umsatz und sichert volle Auftragsbücher

Rosenbauer startet erfolgreich ins neue Jahr: Umsatz, Auftragseingänge und Ertrag steigen deutlich. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster sichert sich damit volle Auslastung bis 2026.

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer ist stark ins Jahr 2025 gestartet.

Der Umsatz stieg um fast 17 Prozent auf 263,6 Mio. Euro, das operative Ergebnis wurde mehr als verdoppelt. Mit 2,34 Milliarden Euro erreichte der Auftragsbestand einen Höchststand, die Auslastung ist bis 2026 gesichert. Auch die Schulden wurden durch eine Kapitalerhöhung reduziert.

