Polizei jagt diesen molligen Home-Invasion-Eindringling

Als die 88-jährige Bewohnerin den Einbruch bemerkte, wollte sie telefonisch Hilfe holen. Der Täter hinderte sie daran und zerrte sie ins Schlafzimmer. Rettung in der Not war ihre Notfalluhr am Handgelenk.

Niederösterreich. Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 11. Mai 2025, also am Muttertag gegen 23:10 Uhr, in Tullnerbach (Bezirk St. Pölten-Land) zu einem versuchten Home-Invasion-Raub. Ein unbekannter Täter brach über ein Fenster in das Badezimmer eines Einfamilienhauses ein. Die 88-jährige Bewohnerin wurde durch den Lärm geweckt und überraschte den Einbrecher im Haus. Als sie telefonisch Hilfe holen wollte, hinderte der Täter sie daran und zerrte sie ins Schlafzimmer. Dort setzte er sie auf das Bett, durchsuchte die Kästen und forderte wiederholt Geld und Schmuck. Home-Invasion: Messer-Räuber kamen über Balkon in 7. Stock

Pensionistin befreit sich selbst nach Home-Invasion Trotz der Bedrohung konnte die Frau per Notfalluhr am Handgelenk unbemerkt den Notruf verständigen. Als der Täter dies bemerkte, riss er ihr die Notfalluhr ab und ergriff ohne Beute die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Die betagte Frau wurde nicht körperlich verletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Täterbeschreibung: jüngerer Mann

ca. 160 cm groß

mollige Figur

dunkler Teint

sprach schlechtes Deutsch

Er war mit grauer Kleidung, weißen Sportschuhen und Handschuhen bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Täters, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, unter der Nummer 059133-3232 (Polizeiinspektion Pressbaum).