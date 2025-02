Home Invasion in Millionärs-Villa in Döbling geklärt!

Geklärt werden konnte der spektakuläre Überfall auf eine Millionärs-Gattin in der Hameaustraße in Neustift am Walde im Sommer des Vorjahres: Dem Landeskriminalamt gelang es jetzt einen der mutmaßlichen Täter, einen 37-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina, in Favoriten festzunehmen.

Wien. Wie berichtet, hatten drei Masken-Männer im Sommer 2024 eine 66-Jährige - die Gattin eines Ex-Bauunternehmers - in ihrem Haus in Döbling überfallen, mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, gefesselt und ausgeraubt. Jetzt ist ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dieser Home Invasion geschnappt worden: Beim von der Sondereinheit Cobra unterstützten Zugriff in der Quellenstraße wurden bei einem 37-Jährigen "eine geladene Faustfeuerwaffe sowie eine größere Menge Bargeld und Schmuck sichergestellt".

Der Raub auf die in ihrem Umfeld durchaus nicht unbekannte Wienerin war am 21. August 2024 verübt worden. Sie war zur Tatzeit gegen 3.45 Uhr allein im Haus - ihr Gatte war unterwegs bzw. nicht im Land gewesen. Das schwer traumatisierte Opfer wurde gefesselt zurückgelassen, während die Home Invasion-Täter mit dem Wagen der Frau, einem Mini Cabrio, und reichlich Beute flüchteten.

Die Ermittler gehen von weiteren Straftaten der Bande aus. "Ermittlungen diesbezüglich sind im Gange", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich. Nach den beiden Komplizen des in Festgenommen wird weiter gefahndet. Der 37-Jährige wurde am Dienstag einvernommen, danach wird er in eine Justizanstalt gebracht.

Gesuchter war bewaffnet - Zugriff mit Cobra

Geschnappt wurde der Bosnier nach intensiven Ermittlungen am Montag gegen 22.00 Uhr in der Quellenstraße im Hotspotbezirk Favoriten. Der Zugriff erfolgte nach einer Observation mit Unterstützung der Direktion Spezialeinheiten und des Einsatzkommando Cobra. Der Ex-Jugoslawe leistete keinen Widerstand. Er hatte eine geladene Faustfeuerwaffe sowie eine größere Menge Bargeld und Schmuck bei sich - Beute, die aus einer oder mehreren anderen Straftaten stammen dürfte, so Dittrich.

Bei der Home Invasion in Döbling waren zahlreiche wertvolle Schmuckstücke und ein fast eine halbe Million Euro in Bar geraubt worden. Außerdem nahmen die Täter weitere Wertgegenstände wie teure Handtaschen, Schmuck und exklusive Schreibutensilien der Marke Cartier mit.

Die körperlich unverletzt gebliebene 66-Jährige hatte sich weniger als eine Stunde nach der Flucht der Täter selbst von ihren Fesseln befreien können. Sie rannte zu einer Nachbarin, von dort wurde die Polizei gerufen. Den gestohlenen Mini Cooper hatten die Täter unweit des Tatorts wieder abgestellt, er wurde tags darauf entdeckt.