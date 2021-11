Schrecklicher Auffahrunfall auf der A1: Lenker tot

Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr kam es zu einem schlimmen Auffahrunfall auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Asten / St.Florian. Für den Lenker eines Kleinlastwagens kam jede Hilfe zu spät.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es am frühen Sonntagmorgen auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Asten / St.Florian in Oberösterreich zu einem Auffahrunfall, bei dem beide Fahrzeuge schwer beschädigt am Mittelstreifen zu stehen kamen. Ersten Informationen zufolge kam dabei der Lenker eines Kleinlasters, ein deutscher Staatsbürger ums Leben.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis 8 Uhr früh an.

Details folgen in Kürze.