Drogengeschäfte: Schussattentäter (43) von Linz in der Schweiz festgenommen

Nach einem Schussattentat auf einen 38-Jährigen Mitte Jänner in Linz ist nun der mutmaßliche Täter ausgeforscht worden.

Der 43-jährige Beschuldigte wurde in der Schweiz festgenommen, ein Auslieferungsverfahren läuft, informierte die Polizei am Montag. Die Ermittlungen in dem Fall werden wegen des Verdachts des versuchten Mordes geführt.

Schulterdurchschuss

Das Opfer war am 14. Jänner mit einem Mann verabredet gewesen, den es zuvor nicht gekannt hatte, der aber einem Freund von ihm Geld schuldete. Hintergrund dürften Drogengeschäfte gewesen sein. Es kam zum Streit und der Täter schoss durch das Beifahrerfenster auf den 38-Jährigen, der hinter dem Steuer seines Wagens saß. Der Mann erlitt einen Schulterdurchschuss und wurde notoperiert. Der Täter flüchtete nach der Attacke.

Ermittler spürten den Mann in der Schweiz auf

Tags darauf wurde ein Verdächtiger festgenommen, bald aber wieder aus der U-Haft entlassen. Das Opfer identifizierte bei der Polizei anhand von Wahllichtbildern offenbar eine andere Person als mutmaßlichen Täter. Von diesem waren aber nur das Foto und ein Aliasname bekannt. Im Zuge langwieriger Ermittlungen wurde der Verdächtige nun ausgeforscht. Es handelt sich um einen 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der in der Drogenszene verkehrt und vom Opfer zweifelsfrei als Täter identifiziert wurde. Die Ermittler spürten den Mann in der Schweiz auf, wo er am Samstag festgenommen wurde.