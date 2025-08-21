Alles zu oe24VIP
Schwerer Arbeitsunfall: Mann stirbt in voestalpine-Werk
Tödliche Verbrennung

Schwerer Arbeitsunfall: Mann stirbt in voestalpine-Werk

21.08.25, 19:24
Bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Werksgelände der voestalpine in Linz ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. 

Der Arbeiter erlitt in der Kokerei tödliche Verbrennungen, wie ein Sprecher des Konzerns am Abend mitteilte.

Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Gegen 9.30 Uhr wurde das Rote Kreuz von der Werkssicherung alarmiert. Zwei Notärzte versuchten den Schwerverletzten zu reanimieren, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Ermittlungen laufen

Zur Betreuung von rund zehn Personen wurden anschließend drei Mitglieder des Kriseninterventionsteams angefordert.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen. Das Unternehmen betonte, die Untersuchungen vollumfänglich zu unterstützen. „Unsere Gedanken sind in diesen Momenten bei der Familie des Mannes“, hieß es in der Mitteilung.

