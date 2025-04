Schwertberger sagen Ja zur Mühlstein-Rallye

Die Bürgerbefragung in Schwertberg zur Mühlstein-Rallye bringt ein klares Ergebnis: Trotz Kritik von Umweltschützern stimmten 81 Prozent für die Austragung des Motorsportevents.

In Schwertberg (Bezirk Perg) sprach sich eine klare Mehrheit der Bevölkerung für die umstrittene Mühlstein-Rallye aus. 81 Prozent der 865 abgegebenen Stimmen fielen zugunsten des Motorsportevents aus. Bürgermeister Max Oberleitner (ÖVP) wertet das Ergebnis als starkes Zeichen für direkte Demokratie. Während sich SPÖ-Fraktionsobmann Leopold Pichlbauer erfreut über das klare Votum zeigt, äußert sich Grünen-Sprecher Rainer Gradl enttäuscht, sagt aber, dass er die Entscheidung respektieren wird. Der Bürgermeister appelliert nun an die Gegner, das Ergebnis zu akzeptieren – trotz der Debatte, ob eine solche Veranstaltung noch in die Zeit des Klimaschutzes passt.

