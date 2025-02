Skifahrerin (29) 20 Meter über Pistenrand geschleudert - Lebensgefahr

Die 29-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen im Spital.

OÖ. Der schreckliche Unfall ereignete sich am Dienstag im Skigebiet Dachstein-Krippenstein, Bezirk Gmunden. Eine Skifahrerin aus Tschechien war dort gerade unterwegs, als sie knapp 20 Meter über den Pistenrand hinausgeschleudert wurde und bewusstlos im steilen, felsigen Gelände liegen blieb.

Zum Glück bemerkte ein 85-jähriger Skifahrer die Verletzte und setzte sofort einen Notruf ab. Die 29-Jährige musste mit dem Hubschrauber ins Spital nach Salzburg geflogen werden.

Kletterer vom Berg gerettet

Erst am Montagabend kam es in der Dachstein-Region zu einer Rettungsaktion. Zwei Kletterer im Alter von 21 und 24 Jahren schätzten am "Anna"-Klettersteig der Südwand die winterlichen Bedingungen falsch ein und mussten einen Notruf absetzen. Die Beiden Tschechen saßen auf 2400 Meter Seehöhe fest. Die Männer konnten unverletzt geborgen werden.