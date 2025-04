So sicher ist der Linz-Marathon am 13. April

Bereits am Samstag ist die Eisenbahnbrücke gesperrt.

Linz. Diesen Sonntag, 13. April, fällt der Startschuss für den 23. Oberbank Linz Donau Marathon. Mehr als 19.000 Teilnehmer aus 89 Nationen sind angemeldet gibt es bereits für die neun verschiedenen Bewerbe. Nachnennungen sind in der Linzer TipsArena am Freitag und Samstag noch möglich.

Aufgrund des Juniormarathons am 12. April wird bereits am Samstag die Eisenbahnbrücke für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Busse der Linien 12 und 25 werden von 7 bis voraussichtlich 17.30 Uhr umgeleitet. Am Sonntag ist der Großteil des Liniennetzes aufgrund des Laufevents von zeitweiligen Sperren oder Umleitungen betroffen. Es gibt keinen Verkehr der Nachtlinie N82 in der Nacht auf 13. April zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof.

© Donaumarathon ×

Aufgrund von nationalen und internationalen Ereignisse herrscht in Österreich nach wie vor die zweithöchste Terrorwarnstufe 4. Dementsprechend werden beim diesjährigen Marathon unterschiedlichste Polizeieinheiten sichtbar und inkognito im Einsatz sein.

Neuerung, um die Menschenmassen zu entzerren: Neben der Ziellabe am Pfarrplatz gibt es noch eine zweite Ziellabe beim Lentos. Für die 5K und Viertelmarathon Läufe gibt es die Stärkung nach dem Rennen beim Kunstmuseum. Die Ziellabe der Staffel-, Halb- und Marathonläufer bleibt wie gewohnt beim Pfarrplatz