Stadt Wels legt positive Tourismusbilanz vor

Bis zur Landesgartenschau 2027 sollen auch vier neue große Radrouten entstehen.

Wels. Die Tourismusregion Wels blickt auf ein ereignisreiches Tourismusjahr zurück. Insgesamt wurden – inklusive aller freiwilligen Mitgliedsbetriebe – knapp 371.000 Nächtigungen verzeichnet. Während die Region aufgrund betrieblicher Entwicklungen in Summe eine differenzierte Entwicklung zeigt, konnte die Stadt Wels mit einem Rekordsommer ein Nächtigungsplus von 1,8 % auf insgesamt 236.736 Nächtigungen erzielen. Parallel dazu setzt die Region mit gezielten Investitionen in neue Freizeitangebote klare Zukunftsakzente: Mit dem Trailpark Sattledt entsteht ein regional bedeutendes Radprojekt, und mit dem Welser Radkleeblatt wird die nächste Ausbaustufe der Rennrad- und Radregion umgesetzt – vier beschilderte Gravel- und Freizeit-Routen mit jeweils rund 80 Kilometern Länge sollen bis zum Frühjahr 2027 realisiert werden.

Mit der internationalen Auszeichnung zur „European City of Christmas 2026, sowie dem Jubiläum 1.250 Jahre Stift Kremsmünster und der Landesgartenschau 2027, hat man die Fundamente und Schwerpunkte für die Zukunft bereits gesetzt.