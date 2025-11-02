Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Stargeigerin Nina Sofie in Steyr
© Facebook/KK

Für den guten Zweck

Stargeigerin Nina Sofie in Steyr

02.11.25, 16:03
Teilen

Der komplette Erlös kommt der Krebsforschung zu Gute. 

Am 6. November um 19 Uhr findet im Alten Theater in Steyr das Benefizkonzert „Strings and Lights“ statt.

Die 20-jährige Stargeigerin Nina Sofie Berghammer aus Linz wird bei Kerzenschein auftreten. Initiatorin ist Optikerin Sarah Ramsauer, deren Mutter vor einigen Jahren an Krebs verstarb. Der gesamte Erlös kommt der Österreichischen Krebsforschung und der Krebsabteilung des Steyrer Krankenhauses zugute. Ramsauer möchte den Saal bis auf den letzten Platz füllen, um möglichst viele Karten zu verkaufen und so Patienten und Forschung zu unterstützen.

Unterstützt wird das Projekt von BMW Steyr, Café Frau Franzi und Fenzl United Optics. Karten erhältlich bei Fenzl United Optics und Schwinghammer Mode.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden