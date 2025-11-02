Stargeigerin Nina Sofie in Steyr

Der komplette Erlös kommt der Krebsforschung zu Gute.

Am 6. November um 19 Uhr findet im Alten Theater in Steyr das Benefizkonzert „Strings and Lights“ statt.

Die 20-jährige Stargeigerin Nina Sofie Berghammer aus Linz wird bei Kerzenschein auftreten. Initiatorin ist Optikerin Sarah Ramsauer, deren Mutter vor einigen Jahren an Krebs verstarb. Der gesamte Erlös kommt der Österreichischen Krebsforschung und der Krebsabteilung des Steyrer Krankenhauses zugute. Ramsauer möchte den Saal bis auf den letzten Platz füllen, um möglichst viele Karten zu verkaufen und so Patienten und Forschung zu unterstützen.

Unterstützt wird das Projekt von BMW Steyr, Café Frau Franzi und Fenzl United Optics. Karten erhältlich bei Fenzl United Optics und Schwinghammer Mode.