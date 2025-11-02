Halloween-Nacht verlief überwiegend ruhig

Dennoch gab es 18 Verletzte, darunter 5 Polizisten.

Die Halloween-Nacht verlief in Oberösterreich laut Polizei überwiegend ruhig. Vereinzelt aber mussten die Beamten einschreiten. Einsätze gab es etwa in Steyr, Unterweitersdorf und Ostermiething.

In Steyr warf ein 16-Jähriger einen Böller Richtung einer Gruppe von zehn Personen. Niemand wurde verletzt, der Jugendliche wurde später angezeigt. In Unterweitersdorf griff ein stark alkoholisierter 16-Jähriger Rettungssanitäter und Polizisten an. Zwei Beamte wurden verletzt. In Ostermiething fanden Polizisten bei einem 27-Jährigen Suchtmittel, es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann und ein Polizist verletzt wurden.

Insgesamt gab es bei den Vorfällen 18 verletzte Personen, darunter fünf Polizisten.