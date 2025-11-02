Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Halloween-Nacht verlief überwiegend ruhig
© Team Fotokerschi

Vereinzelte Vorfälle

Halloween-Nacht verlief überwiegend ruhig

02.11.25, 15:53
Teilen

Dennoch gab es 18 Verletzte, darunter 5 Polizisten. 

Die Halloween-Nacht verlief in Oberösterreich laut Polizei überwiegend ruhig. Vereinzelt aber mussten die Beamten einschreiten. Einsätze gab es etwa in Steyr, Unterweitersdorf und Ostermiething.

In Steyr warf ein 16-Jähriger einen Böller Richtung einer Gruppe von zehn Personen. Niemand wurde verletzt, der Jugendliche wurde später angezeigt. In Unterweitersdorf griff ein stark alkoholisierter 16-Jähriger Rettungssanitäter und Polizisten an. Zwei Beamte wurden verletzt. In Ostermiething fanden Polizisten bei einem 27-Jährigen Suchtmittel, es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann und ein Polizist verletzt wurden.

Insgesamt gab es bei den Vorfällen 18 verletzte Personen, darunter fünf Polizisten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden