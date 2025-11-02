Alles zu oe24VIP
Haag am Hausruck bekommt neuen Kindergarten
Haag am Hausruck bekommt neuen Kindergarten

02.11.25, 15:11
Der Bürgermeister rechnet mit eineinhalb Jahren Bauzeit. 

Die Gemeinde Haag am Hausruck plant ab 2026 einen neuen Kindergarten beim Freibad, die Kosten liegen bei rund vier Millionen Euro.

Architekturbüro SLP setzte die Wünsche der Pädagoginnen um: Geplant sind fünf Kindergarten- und drei Krabbelgruppen in drei Gebäudeteilen, verbunden durch großzügige „Marktplätze“ mit Zugang zum Garten. Bürgermeister Konrad Binder rechnet mit eineinhalb Jahren Bauzeit. Notwendig ist der Neubau wegen des Bevölkerungswachstums und rund 150 geplanter Wohnungen.

Die Gemeinde erwarb den Grund günstig, auch Teile der Freibad-Liegewiese werden genutzt. Der Kindergarten liegt im Grünen, ist vom Markt gut erreichbar und bietet Platz für künftige Erweiterungen.

