ADX nimmt Gasbohrungen in OÖ wieder auf

Drei von vier Lagerstätten seien bis dato noch ungetestet.

Das Energieunternehmen ADX will im kommenden Jahr seine Suche nach Erdgas- und Erdölvorkommen in Österreich deutlich ausweiten. Nach monatelangem Stillstand sollen auch in Molln (Bezirk Kirchdorf) die Arbeiten wieder beginnen. Das Landesverwaltungsgericht hatte dem Unternehmen im September Recht gegeben. Bis Ende März darf dort weiter gebohrt werden. Drei von vier Lagerstätten seien noch ungetestet, heißt es von ADX.

Ab Jänner soll es wieder los gehen

Ab Jänner soll das umfassende Erkundungsprogramm starten. Geplant sind Bohrungen im Süden von Wels und Ried, wo Gasvorkommen in rund 1.100 Metern Tiefe vermutet werden. Zusätzlich sind vier Bohrungen nahe des Erdölfeldes Anshof bei Bad Hall vorgesehen. ADX betont, alle Standorte lägen fernab von Siedlungen und Schutzgebieten.

Kritik kommt von den Grünen. Landessprecher Stefan Kaineder wirft der Landesregierung vor, fossile Energie zu fördern, statt Windkraft zu nutzen. Die Bohrungen seien ein „Durchlöchern des Bodens“, während zwei Windkraftprojekte rasch realisierbar wären. Bisher hätten Gas-Testbohrungen nur Umweltschäden gebracht, so Kaineder.