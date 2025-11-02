Alles zu oe24VIP
Junge Männer: Tauglichkeitsproblem beim Bundesheer
Jeder Dritte in Linz

Junge Männer: Tauglichkeitsproblem beim Bundesheer

02.11.25, 15:04
Jeder Dritte ist beim ersten Anlauf teil- oder untauglich. 

In der Linzer Stellungsstraße zeigt sich ein klarer Trend: Jeder dritte junge Mann wird beim ersten Anlauf nur teil- oder untauglich für Bundesheer oder Zivildienst.

2024 wurden rund 6.200 Oberösterreicher medizinisch und psychologisch untersucht. Viele scheiterten an Bewegungsproblemen oder mangelnder Fitness, erklärt Militärkommandant Dieter Muhr. Die Zahl der Geburten sinkt zusätzlich, wodurch Heer und Rotes Kreuz um Nachwuchs ringen. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr für den Zivildienst: Rund 60 Prozent der Tauglichen wählen diesen Weg, nur 40 Prozent rücken zum Militär ein. Oberösterreich liegt bei der Bedarfsdeckung an Zivildienern österreichweit an der Spitze.

