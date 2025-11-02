Zwei Raser-Autos beschlagnahmt

Die Polizei hielt in den vergangenen Tagen zwei Raser an: Ihre Autos wurden beschlagnahmt, zudem wurde beiden der Führerschein abgenommen.

NÖ. Ein 22-jähriger Österreicher war Freitagfrüh auf der Kremser Schnellstraße (S33) im Gemeindegebiet von St. Pölten in Fahrtrichtung Krems unterwegs. Dort überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h um 75 Kilometer pro Stunde. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich stellte die Übertretung fest und hielt den Lenker auf dem gesperrten Parkplatz unmittelbar vor der Ausfahrt Herzogenburg Süd an.

Tags darauf raste ein 23-jähriger Österreicher auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) im Gemeindegebiet von Wiener Neustadt. Er fuhr 89 km/h zu schnell. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Warth hielt den Lenker daraufhin auf dem Park & Ride Parkplatz Neudörfler Straße (nächst der Ausfahrt S4 Mattersburger Schnellstraße) an.

Aufgrund der hohen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beschlagnahmte die Polizei die Autos der jungen Männer. Beiden wurde zudem der Führerschein abgenommen.