Stau-Gefahr bis Montag in Linz

Wegen Wartungsarbeiten wird der Mona-Lisa-Tunnel am Wochenende komplett gesperrt.

Linz. Von Freitag, 7. November, 19 Uhr bis Montag, 10. November, 4 Uhr bleibt der Mona-Lisa-Tunnel wegen Arbeiten an der Energieversorgung vollständig gesperrt. Eine Durchfahrt ist nur für Einsatzfahrzeuge erlaubt. Die Stadt Linz bittet Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach Abschluss der Arbeiten wird der Tunnel umgehend wieder geöffnet. Für das Wochenende und vor allem für den Arbeitsverkehr am Freitag heißt das: Stau ist vorprogrammiert.