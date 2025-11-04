Alles zu oe24VIP
Alarmstufe Rot: "Fan-Krieg" in Wien angekündigt
© Instagram

WM-Qualifikation

Alarmstufe Rot: "Fan-Krieg" in Wien angekündigt

04.11.25, 14:03 | Aktualisiert: 04.11.25, 15:24
Die Spannung in der WM-Quali 2026 steigt – und plötzlich wird’s brandgefährlich!  

Zwei Spieltage vor Schluss führt Österreich die Gruppe H mit zwei Punkten Vorsprung vor Bosnien-Herzegowina. Am 15. November trifft das ÖFB-Team auf Zypern, während Bosnien zeitgleich in Zenica auf Rumänien trifft. Doch hinter den Kulissen brodelt es bei den Balkan-Kickern gewaltig!

"Mit Fäusten und Herzen"

Wie das Portal scsport.ba berichtet, hat der bosnische Fußballverband der gefürchteten Ultra-Gruppierung BH Fanaticosi den Ticketverkauf verweigert – offiziell aus Sicherheitsgründen. Doch die Hardcore-Fans lassen sich das nicht bieten! In einer wütenden Mitteilung kündigen sie an: „Wir werden nach Zenica kommen – und überall dorthin, wo es nötig ist. Mit Fäusten und mit Herzen!“ Unterstützung erhalten sie von Bosnien-Star Edin Dzeko. Der Team-Kapitän fordert den Verband via Instagram-Post auf, die ausgeschlossene Fan-Gruppierung wieder zuzulassen. 

Alarmstufe Rot:
© Instagram

Provozierter Zwischenfall im Happel-Stadion?

Doch das ist erst der Anfang: In den sozialen Netzwerken sorgt jetzt eine neue Ultra-Gruppierung namens BH Hooligans für Alarm! Auf der Plattform X kursieren wilde Gerüchte, dass es beim WM-Quali-Finale in Wien (18. November) zu einem absichtlich provozierten Zwischenfall zwischen den beiden Fan-Lagern kommen soll.

Remo-Clan und "Šmrk” Arnautović 

Brisant: Immer wieder fällt dabei der Name Admir “Šmrk” Arnautović! Der gefürchtete Straftäter soll laut mehreren Berichten die BH Hooligans im Auftrag des bosnischen Verbands gegründet haben. Arnautović – nicht verwandt mit ÖFB-Star Marko Arnautović – wird in der Szene immer wieder mit dem berüchtigten Remo-Clan aus Berlin in Verbindung gebracht.

Pulverfass-Abend statt WM-Party?

Pikantes Detail: Rapper RAF Camora erwähnt in seinem Song DNA (bei Minute 2:12) sowohl Šmrk als auch den Remo-Clan – ein klares Indiz, wie tief die Verbindungen reichen könnten. Die Angst wächst: Kommt es beim Wien-Spiel zu Ausschreitungen? Sicherheitskreise beobachten die Lage aufmerksam – denn wenn die Fan-Gruppen ihre Drohungen wahr machen, droht im Ernst-Happel-Stadion ein echter Pulverfass-Abend.

