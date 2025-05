Stolpersteine in Wels wieder sichtbar gemach

Anlässlich des bevorstehenden 8. Mai, dem 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus, haben die Grünen aus Wels und Wels-Land eine spontane Gedenkaktion gestartet und sechs Stolpersteine in Wels gereinigt.

Die Grünen aus Wels und Wels-Land haben sechs Stolpersteine an vier Welser Standorten gereinigt. Die Messingplatten erinnern an Menschen, die Opfer des NS-Regimes wurden. "Gerade zum 80. Jahrestag des Kriegsendes wollen wir ein Zeichen setzen", so NAbg. Ralph Schallmeiner. Die Steine sollen Passanten zum Innehalten und Nachdenken anregen – das ist aber nur möglich, wenn sie sichtbar bleiben. Mit dabei waren auch Claudia Weitzenböck, Markus Faber und Dominik Maurer. Die Grünen kündigten an, auch künftig regelmäßig für die Pflege der Steine zu sorgen – insbesondere rund um Gedenktage wie die Novemberpogrome.

