Benediktinerstift Lambach
© Benediktinerstift Lambach

Lèharvilla bis AEC

Tag des Denkmals in Oberösterreich: Mehr als 45 Programmpunkte entdecken

28.08.25, 15:13
Am 28. September spannende Programmpunkte bei freiem Eintritt in Oberösterreich besuchen. 

. Am letzten Sonntag im September öffnen zum bereits 30. Mal in Österreich mehr als 45 Denkmäler in Oberösterreich bei freiem Eintritt ihre Türen für Familien und Kulturinteressierte. Unter dem Motto „DENKMAL bewahren, DIGITAL erfahren“ stellt das Bundesdenkmalamt die Chancen der Digitalisierung im Denkmalschutz und in der Denkmalpflege in den Mittelpunkt. 

Ein Beispiel dafür, wie Vergangenheit durch digitale Innovation lebendig bleibt, ist das ARS Electronica Center. Dieses macht kulturelles Erbe wie die Kathedrale Notre-Dame oder ein barockes Stillleben von Pieter Claesz durch immersive 3D-Projektionen im Deep Space 8K erfahrbar. Die eindrucksvolle Lèharvilla in Bad Ischl bietet Besuchern Einblicke in die neu konzipierte digitale Tour durch die Räumlichkeiten. Das 1842 errichtete Presshaus in Meggenhofen, das seit der Restaurierung als Haus der Kultur, Geschichte und Landwirtschaft genutzt wird, vermittelt Hintergrundinformationen zur Geschichte mithilfe von digitalen Methoden. Im Benediktinerstift in Lambach gibt es einen Vortrag zum Thema „digitale Gebäudepläne“, bei dem moderne Methoden zur Erhaltung und Pflege historischer Bauwerke vorgestellt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

