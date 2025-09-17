Tagtraeumer nach Burnout zurück auf Tour

In "abgespeckter" Besetzung ist die Band Tagträumer auf Tour.

Linz. Mit der frischen Pop-Punk-Energie ihres neuen Albums "Tiger im Park" sind Tagtraeumer, die sich als Band schon einmal fast getrennt hätten, endlich zurück auf Tour. Am Donnerstag, 18. September, gibt das nunmehrige Trio ein Konzert im Linzer Posthof. Tom, Kevin und Tobias mussten alles ablegen, was mit dem Stempel "Eine der erfolgreichsten Bands Österreichs" einherging und sich auf das besinnen, was sie ursprünglich verband: ihre Freundschaft. Womöglich liegt darin ein Grund, dass ihr Songwriting nun fokussierter wirkt als je zuvor. Die Bilder noch stärker, die Melodien noch eingängiger, und die Emotionen noch intensiver gefühlt. Beginn: 20 Uhr.