Telefonzellen werden zu Mini-Paketstationen

In Linz sind 20 Standorte im Gespräch. Die ersten Telefonzellen sollen bereits heuer umgebaut werden.

Noch gibt es in ganz OÖ etwa 950 Stück an Telefonzellen. Rund 30 Prozent davon verschwanden alleine in den letzten zwei Jahren. Nach einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes im Vorjahr hat die Telekom keine Verpflichtung mehr, Telefonzellen flächendeckend zu betreiben. So sollen künftig einige von ihnen zu Mini-Paketstationen umgewandelt werden, Linz soll diesbezüglich als Vorreiter fungieren.

20 Standorte sind in Linz im Gespräch

So will man bei der Post bis 2028 etwa 1.000 kaum noch genutzte Telefonzellen zu Paket-Stationen umbauen - die ersten bereits heuer. Die Pilotprojekte starten in Linz und im Bezirk Gänserndorf. Um die 20 Standorte sind in Linz im Gespräch – u.a. am Hessenplatz, in der Altenberger Straße und im Linzer Süden.