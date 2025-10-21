Alles zu oe24VIP
NOTOS 2025 Auszeichnung für GroellerHospitality
© Tourismus OÖ

OÖ Tourismustag 2025

Treffpunkt für 600 Touristiker im Scalaria Event Resort

21.10.25, 12:45
Teilen

Es wurde u.a. über smarten Tourismus, KI und gemeinsame Datenlösungen diskutiert. 

. Mehr als 600 Teilnehmer kamen am 20. Oktober zum Oberösterreichischen Tourismustag 2025 ins Scalaria Event Resort nach St. Wolfgang. Im Mittelpunkt standen interdisziplinärer Austausch und Inspiration, vor allem aber der Anstoß zu einer neuen Zusammenarbeit im Tourismus – auch über regionale Grenzen hinweg. Emotionale Momente gab es bei der Verleihung des NOTOS Tourismuspreis: Die Gewinner der beiden Hauptkategorien sind Gröller Hospitality und das Startup Trailpulse.

Große Zukunftsthemen, die den Wandel der Branche prägen, wurden in den Workshop-Sessions am Nachmittag weitergedacht: Wie Tourismus einen modernen und naturnahen Lebensraum gestaltet, der von Gästen und Einheimischen gleichermaßen geschätzt wird. Wie zukunftsweisende Produktentwicklung gelingt und klimafreundliche Angebote einen tiefgreifenden Wandel im touristischen Individualverkehr unterstützen. Und: Wie vermehrt auch Gäste aus internationalen Märkten für Oberösterreich und die Destinationen begeistert werden können.

