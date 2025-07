Trockenheit führt zu Brandserie in mehreren Bezirken

Hitze und Trockenheit haben in mehreren Regionen Oberösterreichs zu Flur- und Gebäudebränden geführt.

OÖ. Die anhaltende Hitze und Trockenheit sorgt in Oberösterreich für eine Serie an Bränden. In Oepping (Bezirk Rohrbach) brannte am Mittwoch ein Getreidefeld – rund vier Hektar wurden zerstört. Auch in Steinhaus bei Wels geriet ein Feld durch eine brennende Rundballenpresse in Brand.

Landwirte und Feuerwehr verhinderten Schlimmeres. In Schörfling am Attersee musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Metzgerei ausrücken, nachdem ein Ofen Feuer gefangen hatte. Dank raschem Einsatz konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte mahnen zur erhöhten Vorsicht bei Hitze und Feldarbeiten.