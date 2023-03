Das Mädchen wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Ein einjähriges Mädchen aus dem Bezirk Gmunden hat am Donnerstag Verbrühungen an den Beinen erlitten, als seine Mutter das Fläschchen zubereitete. Die 27-Jährige hatte ihre Tochter am Arm, während sie den Wasserkocher in die Hand nahm. Die Kleine zog an dem Gefäß und heißes Wasser ergoss sich über die Beine des Kleinkinds. Es wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen, berichtete die Polizei.