Unfall mit fünf Verletzten, darunter zwei Kinder

Pregarten. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr Sonntag mit seiner 19-jährigen Freundin am späten Nachmittag mit seinem Pkw auf einem Güterweg Richtung Pregarten als er aus ungeklärter Ursache in einer Kurve in den entgegenkommenden Pkw einer 31-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt krachte. Am Beifahrersitz befand sich ihr 13-jähriger Sohn und auf der Rückbank ihr 9-jähriger Sohn. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge in der Kurve. Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Freistadt sowie in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert.

