Dachstein
© Getty Images

Google-Maps-Fiasko

Urlauberpaar wollte mit Mietauto auf Dachstein fahren

20.10.25, 16:55
Google Maps schlug die Route vor – das Paar folgte blind dem Navi.

Gosau. Ein Urlauberpaar wollte Montagvormittag mit dem Mietauto auf den Dachstein fahren. In Gosau (Bezirk Gmunden) verließ es die asphaltierte Straße und folgte der vorgeschlagenen Route auf Google Maps. Trotz Fahrverbots fuhren die zwei so weit, bis sie mit dem Pkw nicht mehr weiterkamen. Auf dem Rückweg setzten sie an einer geschlossenen Schranke einen Notruf ab.

Eine Polizeistreife suchte das Paar und brachte es zurück. Die Kosten für den Einsatz muss es zahlen, so die Polizei.

