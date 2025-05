Vater ließ in OÖ neben Polizeikontrolle Zwölfjährige ans Steuer

Rund 130 Anzeigen und über 130 Organmandate bei Schwerpunktkontrolle

OÖ.Trotz vier uniformierter Polizisten, die in unmittelbarer Nähe standen, hat ein Vater im Bezirk Linz-Land seiner zwölfjährigen Tochter das Steuer des Wagens übergeben und ihr erlaubt, auf einem öffentlichen Parkplatz herumzufahren. Der Vorfall ist nur einer unter zahlreichen, die am Donnerstag bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei gegen die oberösterreichische Tuning-Szene in Anzeigen mündeten.

Ein Probeführerscheinbesitzer wurde mit 136 statt der erlaubten 70 km/h erwischt. Er musste seinen Führerschein abgeben. Insgesamt hagelte es bei dem Planquadrat am Donnerstag bzw. in der Nacht auf Freitag rund 130 Anzeigen und ebenso viele Organmandate. Sie betrafen eine große Bandbreite an Fehlverhalten - von Alkohol oder Drogen über Telefonieren am Steuer, Lärm, Fahren ohne Gurt bis hin zu Geschwindigkeitsüberschreitungen und diversen Übertretungen der Straßenverkehrsordnung.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Linz und zweier Streifen hatten sich gezielt an den Szene-Hotspots auf die Lauer gelegt. Denn in den vergangenen Monaten war es vermehrt zu Beschwerden, aber auch zu teils sehr gefährlichen Zwischenfällen und Unfällen gekommen.