Viele offene Lehrerstellen in Wels – bleibt es beim regulären Schulstart?

Der Bedarf an Lehrkräften bleibt in Wels weiterhin hoch. Wie viele Stellen tatsächlich nachbesetzt werden konnten, ist noch unklar.

Der Bewerbungszeitraum für offene Lehrerstellen in Oberösterreich endete am Montag um Mitternacht – doch vonseiten der Bildungsdirektion gibt es bislang keine Informationen darüber, wie viele Bewerbungen tatsächlich eingelangt sind. Besonders in Wels, wo bereits im Vorjahr Stellen unbesetzt blieben, wird über einen möglichen Engpass zum Schulstart spekuliert. Lehrergewerkschafter sprechen hinter vorgehaltener Hand von einer schwierigen Situation, insbesondere an Mittelschulen und in der Elementarpädagogik.

Auch Direktoren blicken mit Sorge auf den September: Werden alle Klassen rechtzeitig besetzt sein? Oder kommt es zu Notlösungen mit überfüllten Klassen und kurzfristigen Einsätzen? Offiziell gibt man sich optimistisch – hinter den Kulissen wird jedoch fieberhaft gearbeitet. Es bleibt abzuwarten, ob der Schulstart tatsächlich überall wie geplant reibungslos über die Bühne gehen kann.