Vöcklabruck wird zum Hotspot für Street Food Fans

Internationale Köstlichkeiten beim Jubiläumsfestival in Vöcklabruck – Eintritt frei!

Vöcklabruck. Am 20. und 21. September macht das „European Street Food Festival“ im Rahmen seiner großen Jubiläumstour in Vöcklabruck Station. Seit nunmehr zehn Jahren begeistert das erfolgreiche Kulinarik-Event mit Speisen aus aller Welt. Dutzende Foodtrucks, Stände und Köchinnen und Köche bieten von mexikanischen Tacos über indische Currys bis hin zu heimischen Schmankerln alles, was das Feinschmeckerherz begehrt – frisch zubereitet, zum Probieren und Genießen.

Die Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt zum Street Food Festival am Stadtplatz ist frei. Weitere Infos unter www.streetfood-festival.eu.