Volksbefragung: Nein zu Windrädern im Mühlviertler Grünbach

60 Prozent sprachen sich gegen die vier Windräder aus - Verbund verfolgt drei Anlagen in Rainbach weiter

Grünbach. 60 Prozent der Bürger von Grünbach bei Freistadt haben sich in einer Volksbefragung am Sonntag gegen vier Windräder in ihrer Gemeinde ausgesprochen. Sie waren dagegen, dass der Gemeinderat die notwendige Widmung für diese von der Verbund AG geplanten Anlagen erteilt. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent, berichtete der Verbund in einer Presseaussendung.

"Wir nehmen das Ergebnis mit Bedauern zur Kenntnis. Unserer Meinung nach vergibt Grünbach hier eine große Zukunftschance", äußerte sich Projektleiter Philipp Stöger. Die engagierten Mitglieder der Initiative "Ja zur Windkraft" in Grünbach hätten mit großem Einsatz den Dialogprozess neu belebt. "Mit einer transparenten und offenen Informationsoffensive haben sie die Abstimmung erst möglich gemacht. Dem gilt unser großer Respekt", so Stöger weiter.

Drei Windräder in Rainbach weiterverfolgt

Die vier Windräder sollten gemeinsam mit drei weiteren in der Nachbargemeinde Rainbach den Windpark Schiffberg bilden. In Rainbach, wo vor einem Jahr die Bevölkerung für die Windkraft stimmte, würden die drei Windrad-Anlagen weiterverfolgt und die Genehmigung befinde sich in Vorbereitung, berichtete der Verbund. "Die aktuellen Ergebnisse der laufenden Untersuchungen stimmen uns in Hinblick auf den weiteren Projektfortschritt zuversichtlich", so Stöger.

Nur zwei Wochen nach Grünbach wird es am 15. Juni in der Mühlviertler Gemeinde Schenkenfelden eine Volksbefragung zur Windkraft geben. Dort sollen zu zwei bestehenden Anlagen acht neue hinzukommen. Im Gegensatz zu Grünbach macht hier eine Initiative gegen den Ausbau mobil.