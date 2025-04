Von Crocs bis Dyson-Dupe: Schatzsuche in der PlusCity

Karton-Kult in der PlusCity: Der Pop-up-Store von King Colis sorgt seit heute für große Neugier und lange Schlangen. Bis Samstag können "verlorene Pakete" voller Überraschungen gekauft werden.

Mystery-Shopping mit Nervenkitzel: In der PlusCity in Pasching hat heute der Pop-up-Store von King Colis eröffnet – und schon zur Eröffnung standen die Menschen Schlange. Nur zehn Personen dürfen gleichzeitig rein, dann beginnt der Countdown: Zehn Minuten Zeit, um aus 10 Tonnen verlorener Pakete zu wählen. Die Spannung? Unbezahlbar. Bezahlt wird nach Gewicht: 1,99 Euro pro 100g für Standard-, 2,79 Euro für Premium-Pakete. Vier Damen investierten 300 Euro – und packten begeistert aus: Von Cars-Crocs bis zum Smart-Ring und einem Dyson-Dupe war alles dabei. Ein echter Überraschungs-Hit! Einige stellten sich nach dem Auspacken sogar gleich noch einmal an.