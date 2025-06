Wandermuschel bedroht Tiroler Seen

Frühstück, die geheime Leidenschaft der Österreicher Es wird gefrühstückt! Knapp drei Viertel der Bevölkerung (75 %) tun es unter der Woche regelmäßig, am Wochenende sind es sogar 87 Prozent. Aufs Brot oder Semmerl kommt dabei am liebsten Süßes, vorrangig in Form von Marmelade.