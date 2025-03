Warum wählte Donald Trump eine Frau vom Balkan? Malarina weiß es

Die Kunstfigur Malarina will die kapitalistisch-patriarchalen Strukturen zu ihrem Vorteil nutzen.

Linz. Die Austro-Serbin Marina Lackovic bekannt als Malarina zählt zu den spannendsten Kabarettisten des Landes. Nach dem Erfolg ihres ersten Programms „Serben sterben langsam“, in dem sie als Kunstfigur die FPÖ-Wählenden seziert, geht sie nun einen Schritt weiter. In ihrem zweiten Solo-Programm beschäftigt sich Malarina mit dem Phänomen der "Trophäen-Frauen" aus dem Osten. Warum wählen Männer wie Donald Trump oder Johann Gudenus Frauen vom Balkan? Und - wie wird man selbst zu einer solchen Frau? Malarina geht diesen Fragen auf den Grund und zeigt am Freitag, 14. März, im Linzer Posthof, dass trophy wives meistens nicht nur optisch ihren Männern deutlich überlegen sind. Seit 2019 versucht Malarina durch das Kabarett zur Völkerverständigung zwischen den Schwabos, Tschuschen und Elite-Tschuschen beizutragen. Dafür gab es schon den Deutschen Kleinkunstpreis. Kabarettbeginn: 20 Uhr.