Wasserski-Europameisterschaft ab 7. August nahe Linz

Mit Dominic Kuhns Schwester Nicola und Alexander Gschiel gehen zwei Linzer Lokalmatadore an den Start.

Steyregg. Vom 7. bis zum 9. August wird am Salmsee in Steyregg (Bez. Urfahr-Umgebung) die Heim-Europameisterschaft im Wasserski ausgetragen. Rund 100 Athleten aus 25 Nationen werden in den Disziplinen Slalom, Trick und Jump um den begehrten Titel "Europameister" kämpfen. „Der See ist wie mein Zuhause, ich bin dort aufgewachsen und kenne ihn bestimmt besser als alle anderen“, sagt Lokalmatador Alexander Gschiel (WSZ Salmsee). Als aktueller österreichischer Rekordhalter im Trickbewerb zählt er zu den Top 10 Europas in der Kombination. Das österreichische Nationalteam besteht aus elf Sportlern, sechs davon sind aus Oberösterreich: Alexander Gschiel, Nicola Kuhn (Union WSV Linz Donau), Leona Berner, Lisa Gusenbauer, Vincent Ahammer und Daniel Dobringer (alle WLUF Fischlham).

© Alexander Gschiel

OÖ schwimmt gerade auf der Erfolgswelle: Vom 28. Juli bis 3. August fand in Kanada die alle zwei Jahre ausgetragene U21-Weltmeisterschaft im Wasserski statt. Der Linzer Dominic Kuhn zeigte starke Leistungen und holte die Bronzemedaille im Teambewerb.