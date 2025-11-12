Wintertourismus als starker Wirtschaftsmotor

Der Wintertourismus boomt – Oberösterreich blickt zuversichtlich auf die kommende Saison.

OÖ. Oberösterreich startet mit Zuversicht in die Wintersaison 2025/26. Wie Tourismuslandesrat Markus Achleitner bei einer Pressekonferenz im Olympiazentrum Linz betonte, ist der Wintertourismus ein wachsender Wirtschaftsfaktor: In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Wintergäste um fast 27 Prozent, die Nächtigungen um 23 Prozent.

87 Millionen Euro Wertschöpfung im Winter

Besonders internationale Märkte wie Tschechien, die Niederlande und Großbritannien sorgen für Zuwächse. Aktuell wird mit einer hohen Reisebereitschaft gerechnet. Der Winter generiert laut Studie der WKO-Wertschöpfung über 87 Millionen Euro und sichert über 1.900 Arbeitsplätze. Mit Investitionen in neue Lifte, Hotels und Angebote für Familien soll Oberösterreichs Wintersport zukunftsfit bleiben. „Wir machen unsere Regionen stark für die Zukunft“, so Achleitner.