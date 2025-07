Wirte-Gipfel zu Schanigarten-Verlängerung

In Linz gibt es rund 290 Schanigärten - sie dürfen unterschiedlich lange offen halten.

Linz. In Linz gibt es keine einheitliche Sperrstunde. Die meisten Lokale müssen um 23 Uhr zusperren, manche dürfen laut älteren Genehmigungen bis Mitternacht offenhalten. Für die Linzer ÖVP braucht es hier einen neuen Zugang. Wirte Sprecher und ÖVP-Landtagsabgeordneter Michael Nell fordert daher gemeinsam mit Stadträtin und WB-Bezirksobmann-Stv. Doris Lang-Mayerhofer eine einheitliche Regelung der Schanigarten-Öffnungszeiten bis 24 Uhr.

Um ein Stimmungsbild unter den Linzer Gastronomen einzuholen, ihren Anliegen und Sorgen zu diesem Vorstoß entsprechend Raum zu geben wird am 25. Juli ein großer Wirte-Gipfel einberufen.

Wirtschaftlich schwere Zeiten

„Ziel ist, dass wir eine abgestimmte gemeinsame Position definieren: Eine einheitliche Verlängerung um eine Stunde ist nicht nur für unsere Gäste ein Plus. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen die Linzer Betriebe diese Möglichkeit der Mehreinnahme dringend. Es kann nicht sein, dass wenn die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, man die Gastronomen an der rechtlich kurzen Leine hält. Es braucht mehr Freiraum am Wirtshaustisch“, sagt Nell.