WKOÖ-Wahl: Wirtschaftsbund siegt mit 60 Prozent

Wahlbeteiligung lag nur bei rund 27 Prozent.

OÖ. Die Wirtschaftskammer-Wahlen sind entschieden - der OÖ. Wirtschaftsbund ist eindeutig stärkste Kraft und hat erneut seine Spitzenposition behauptet , mit einem großen Abstand von 42 Prozentpunkten vor dem Zweitplatzierten. "Ein großes Dankeschön geht an jeden einzelnen Unternehmer und Unternehmerin, die mit ihrer Stimme dieses Ergebnis von 60,01 Prozent ermöglicht und den Wirtschaftsbund bestätigt haben. Ich werde mich weiterhin mit voller Kraft dafür einsetzen, die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer entschlossen zu vertreten.“, sagt Doris Hummer, Wirtschaftsbund-Landesobfrau. "Jetzt heißt es Ärmel aufkrempeln, um aus der Rezession rauszukommen!" Hummer hat 9,65 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl vor fünf Jahren bekommen. Auf Platz 2 landete die "Freiheitliche Wirtschaft" mit 17,68 Prozent - einem Plus von 8,67 Prozentpunkten.Der dritte Platz ging an die "Grüne Wirtschaft" mit 7,43 Prozent (Minus1,79 %).