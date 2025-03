Zweites Linzer LGBTIQ*-Forum: Fokus auf Rechte, Gesundheit und Hass im Netz

Ziel ist es, Wissen zu erweitern, Betroffene zu unterstützen und gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten.

Am 25. April 2025 findet im Neuen Rathaus das zweite Linzer LGBTIQ*-Forum statt. Die Veranstaltung bietet Vorträge, Fachliteratur und Austausch mit Expertinnen und Experten. LGBTIQ*-Referentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl hebt die Bedeutung des Forums für Wissenserweiterung und Vernetzung in Linz am Montag beim Pressegespräch in den Fokus. Thematisch stehen Hass im Netz, rechtliche Gleichstellung und Gesundheitsvorsorge im Fokus. Das Programm von 14 bis 18 Uhr umfasst Vorträge von Medienethikerin Claudia Paganini zu digitaler Gewalt, Juristin Katharina Buder-Justus zur Diskriminierung und Gynäkologin Barbara Stoiber zur Gesundheitsvorsorge queerer Menschen.